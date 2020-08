Covid, Sileri: "Vivere con paura non è andare avanti, la situazione è migliore"

(Fotogramma)

"La situazione, sebbene continuiamo a seguirla con estrema attenzione, oggi è diversa, migliore, ma senza cedere all'illusione: il virus c'è e i casi continueranno ad esserci". Lo afferma in un post su Facebook il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che aggiunge: "Vivere nella paura non è andare avanti. Andare avanti è prendere atto che c'è una malattia in più sui libri di medicina e agire di conseguenza, proteggere gli altri e noi stessi, essere attenti".

"Ognuno di noi può però fare la differenza e determinare la diffusione o la frenata del virus - prosegue Sileri che ha fatto il punto sulla situazione italiana con il 'Time' - Come? Con piccoli gesti di responsabilità: indossare la mascherina, individuare sul proprio corpo i sintomi anche di un'eventuale influenza, mantenere la distanza e igienizzarsi mani".

"Nel nostro Paese, oggi, abbiamo una situazione completamente diversa rispetto a quella dei mesi passati e questo è il cuore della comunicazione da trasferire ai cittadini che ad oggi sono preoccupati per un nuovo lockdown", conclude il viceministro.