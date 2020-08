Crisanti: "Billionaire è focolaio, clienti dovrebbero fare tampone"

"A questo punto la cosa che si può fare è chiedere ai clienti di farsi avanti e sottoporsi al tampone, io lo consiglio. E' interesse delle stesse persone che nelle ultime 2 settimane sono state al Billionaire". Sono le parole del professor Andrea Crisanti a In Onda, su La7.

"Se 63 dipendenti su 90 sono positivi" al Covid, "questo ci dice molto della velocità con cui questo virus si può diffondere. Si può parlare di focolaio? Sì, anche con numeri inferiori. Per fortuna la maggior parte sono giovani, o sono sintomatici o non versano in condizioni critiche. Il problema sono i clienti, i dipendenti hanno interagito con i clienti e questi ultimi hanno interagito tra loro. A questo punto la cosa che si può fare è chiedere ai clienti di farsi avanti e sottoporsi al tampone, io lo consiglio. E' interesse delle stesse persone che nelle ultime 2 settimane sono state al Billionaire", ripete il virologo.