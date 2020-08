Scuolabus, ecco le regole per la ripartenza

Foto Fotogramma

Distanziamento di almeno un metro all'entrata dello scuolabus, obbligo delle mascherine durante il viaggio e maker segnaposto. Sono alcune delle regole stabilite nelle Linee guida per il trasporto scolastico, diffuse dal Mit, in cui sono definite ''misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale''.

Gli scuolabus potranno avere delle fasce orarie, che potranno iniziare fino a 2 ore prima dell'ingresso a scuola. La misura è contenuta nelle Linee guida per il trasporto scolastico, diffuse dal Mit, in cui sono definite ''misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale''. ''Il Comune -si legge nel documento- può determinare sulla base delle necessità. Le fasce orarie una differenziazione delle fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto''.

Le misure di prevenzione generale sono ''di competenza dei genitori'' e comprendono ''la misurazione della febbre a casa degli studenti, prima della salita sul mezzo di trasporto''. E' vietato far salire sul mezzo di trasporto, per raggiungere la scuola, gli studenti ''in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette covid-19 nei quattordici giorni precedenti''.

Le 'misure specifiche per il trasporto scolastico' prevedono igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno. L'areazione dovrà essere ''possibilmente naturale e continua'' e dovranno essere presenti ''detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni''. Gli alunni alle fermate dovranno rispettare il distanziamento di un metro, ''facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto''.

Dovranno essere evitati i contatti ravvicinati ''anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso''. Non è consentito avvicinarsi al conducente e, se presente, non va occupato il posto vicino. L'obbligo di indossare la mascherina non si applica per ''gli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree''.