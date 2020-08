Briatore, Lapo Elkann: "Cura ricostituente di umanità per gli hater"

(Fotogramma)

"Ogni essere umano soprattutto nei momenti in cui soffre merita Massimo Rispetto. Sempre, senza se e ma. Anche con Briatore gli hater stanno dimostrando cosa significa essere beceri. Auguro a Flavio e al suo staff pronta guarigione e agli hater una cura ricostituente di umanità". Lo scrive su twitter Lapo Elkann mentre l'imprenditore Flavio Briatore si trova in ospedale, al San Raffaele di Milano, per risolvere un problema di salute, oltre al Covid che gli è stato riscontrato a seguito del ricovero.