Foibe, l'esule Egea Haffner: "Enorme senso di tristezza e pietà"

"Provo un senso enorme di tristezza e di pietà per le vittime. Il ricordo di quella tragedia ha riguardato e attraversato anche me e la mia famiglia". Così all'Adnkronos Egea Haffner, l'allora bambina con la valigia e il cartello 'Esule giuliana' - sopravvissuta alla tragedie delle Foibe - ha commentato la notizia del ritrovamento dei resti di 250 persone trucidate ed infoibate nel Kočevski rog recuperati in Slovenia. "Tante domande andrebbero rivolte agli storici", ha aggiunto.