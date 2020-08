Briatore, Lucarelli: "Fa un selfie da ospedale e poi lo cancella"

Selvaggia Lucarelli (Fotogramma)

"Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire". Lo scrive in un post su twitter Selvaggia Lucarelli che mostra la foto di Briatore, evidentemente prima che l'imprenditore decidesse di eliminarla dalle sue storie. Intanto dal San Raffaele di Milano una nota ha chiarito che Briatore "si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2", risultando "positivo".