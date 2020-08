Billionaire, Sileri: "Da clienti numeri falsi? Procura aprirà inchiesta"

Foto Fotogramma

"Io rimango atterrito quando sento che sono stati dati dei numeri di telefono falsi" all'ingresso del 'Billionaire' "non so come verranno rintracciati questi clienti che hanno dato il numero falso, spero verranno trovati con un'altra formula. Magari se hanno pagato con la carta di credito potrebbero essere rintracciati. Immagino la Procura aprirà un'inchiesta su questo". Lo ha evidenziato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, intervenuto su Radio Cusano Campus commentando quanto accaduto nella discoteca 'Billionaire' in Costa Smeralda (Sardegna) chiusa dopo un focolaio Covid-19.