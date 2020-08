Briatore, il prete social: "Prostatite di un ricco suscita più interesse dei poveri"

(Fotogramma)

"La prostatite di un ricco suscita più interesse della morte di tanti poveri". Don Dino Pirri, sacerdote che diffonde il Vangelo anche via social e che è molto seguito dalle giovani generazioni, dopo giorni e giorni di notizie su Flavio Briatore lancia un appello esortando a tornare a questioni "molto più importanti che sono passate sotto silenzio".

Il prete social, dopo il tweet, spiega all’Adnkronos: "Niente contro Briatore per quanto non ne abbia grande stima. Probabilmente ha contratto il coronavirus in forma molto leggera e ognuno gli augura una pronta guarigione. Briatore è un esempio quasi innocente, il punto è che anche a causa della pandemia stiamo dimenticando le questioni vere: penso alle guerre, ai tanti poveri che muoiono. Preoccupati dalla povertà ci siamo però dimenticati dei poveri. Attenzione, o non saremo più credibili per le nuove generazioni".