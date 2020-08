Covid, Zaia: "Un positivo a Summer Fest Cortina, fate tamponi"

(Fotogramma)

"Abbiamo trovato una persona positiva". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in diretta Fb sull'aggiornamento dei casi Covid, facendo riferimento al "Summer Fest di Cortina" che si è svolto "il 20 agosto" e al quale hanno preso parte "500-600 persone". Zaia ha invitato chi "vi ha partecipato a recarsi al drive-in allo stadio del ghiaccio di Cortina domani dalle 14.30 alle 18.30" per effettuare un "tampone precauzionale".

"Ho firmato un'ordinanza per rendere facoltativo il tampone a coloro che tornano dalla Sardegna. Non possiamo introdurre un elemento di obbligatorietà, ma i cittadini che vogliono possono fermarsi al point all'aeroporto o recarsi a un punto di accesso per fare il test e noi lo raccomandiamo", afferma, aggiungendo che i tamponi saranno gratuiti. Si tratta di una misura "in via prudenziale. Non perché la Sardegna sia un lazzaretto ma per essere performanti rispetto a una situazione contingente riguardo a notizie di contagio", ha continuato.