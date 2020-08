Eliana Michelazzo: "Sono positiva al Covid"

(Fotogramma)

''Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io''. Lo rivela Eliana Michelazzo quasi in lacrime all’Adnkronos.

"Sono molto spaventata ora -dice- Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi'', conclude Michelazzo.

(Alisa Toaff)