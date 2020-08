Sindaco di Arzachena: ''Immagini feste a 'Billionaire' incommentabili''

Le immagini sulle feste ''organizzate a metà agosto'' dal 'Billionaire' ''si commentano da sole''. Così il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda all'Adnkronos sulle immagini pubblicate dal sito www.adnkronos.com, fornite dall'ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo, anche lei oggi risultata positiva al Covid, e girate a Ferragosto al 'Billionaire'. ''Gli imprenditori seri quest'anno hanno accettato un compromesso per coniugare esigenze di natura economica, confermare posti di lavoro ma, allo stesso tempo, garantire la sicurezza nei locali, rispettando i protocolli e offrendo un servizio di qualità'', sottolinea Ragnedda.

''Spiace leggere dichiarazioni di chi ha partecipato alle serate -prosegue il sindaco di Arzachena riferendosi alle dichiarazioni della Michelazzo sulla serata passata al 'Billionaire'- che raccontano di comportamenti sprezzanti dei sacrifici compiuti dai sardi durante il lockdown. Comportamenti irresponsabili che, oggi, colpiscono a catena l’intera economia del territorio e provocano un serio danno di immagine. Invito i turisti che desiderano visitare la nostra splendida destinazione a non lasciarsi ingannare e ad approfittare ancora dei mesi caldi di settembre e ottobre per godere al meglio e in serenità della natura e del mare che Arzachena e la Sardegna offrono'', conclude.

(di Alisa Toaff)