Veneto: tamponi gratis e facoltativi per chi torna da Sardegna

Foto Fotogramma

"Ho firmato un'ordinanza per rendere facoltativo il tampone a coloro che tornano dalla Sardegna. Non possiamo introdurre un elemento di obbligatorietà, ma i cittadini che vogliono possono fermarsi al point all'aeroporto o recarsi a un punto di accesso per fare il test e noi lo raccomandiamo". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in diretta Fb, aggiungendo che i tamponi saranno gratuiti.

Si tratta di una misura "in via prudenziale. Non perché la Sardegna sia un lazzaretto ma per essere performanti rispetto a una situazione contingente riguardo a notizie di contagio", ha continuato.