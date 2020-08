Covid, Arcuri: "Aumento casi? Oggi più attrezzati per anticipare il virus"

(Fotogramma)

"I contagi sono ripresi". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, durante un'intervista al Tg1. "Noi siamo oggi al picco per numero di tamponi fatti, 97mila: non era mai successo. I ricoverati in terapia intensiva sono soltanto 74. Questo significa che siamo assai più attrezzati di prima, siamo in condizioni non più solo di rincorrere ma qualche volta anche di affiancare e anticipare il virus. E' necessario un forte richiamo alla responsabilità di tutti i nostri concittadini che devono darsi e darci una mano a contenere i picchi di questa drammatica emergenza". "E' stato bello vedere le immagini di Codogno, Alzano e Nembro, sentire le voci dei dirigenti scolastici e apprezzare lo sforzo dei militari nel supportare le aziende che consegnavano, come giusto che fosse, i banchi nei luoghi più colpiti da questa tragedia: è stato un esempio di uno Stato che in tutte le sue componenti collabora per risolvere il problema della riapertura della scuola - conclude -. Oggi non è un giorno per fare polemica, ma per essere fieri di quello che stiamo facendo"