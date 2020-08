Covid, legale Michelazzo: "Pronti a denunciare locali Costa Smeralda"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Eliana Michelazzo pronta a denunciare tutti il locali che ha frequentato in Costa Smeralda e i mezzi di trasporto che utilizzato nei suoi spostamenti. Lo comunica il suo legale Daniele Bocciolini all'Adnkronos spiegando che, dopo l'aggravarsi delle condizioni della sua assistita e il suo trasporto in ambulanza in ospedale ''ci riserviamo di valutare la presentazione di una denuncia-querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da altri turisti, famosi e non in Costa Smeralda siano state commesse violazioni della normativa anti-Covid -spiega- La salute viene prima del business e del divertimento''.

''Ho sentito ieri al telefono la mia assistita (Eliana Michelazzo, ndr.) -spiega Bocciolini- mi ha riferito che aveva alcuni sintomi e che era molto preoccupata. Ho appreso solo ora del trasporto in ambulanza verso l’ospedale. In un momento come questo dobbiamo essere tutti responsabili per tutelare noi stessi e chi ci sta accanto ma se non sono rispettate le norme atte a contenere il contagio, chi ha sbagliato è giusto che paghi. Se ci sono stati errori ci sarebbero responsabilità ben precise anche penalmente rilevanti e le pene sono molto severe''.

"Augurando che Eliana si rimetta quanto prima - continua il legale - ci riserviamo quindi di valutare la presentazione di una denuncia querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da altri turisti, famosi e non in Costa Smeralda siano state commesse violazioni della normativa anti-Covid. La salute viene prima del business e del divertimento!.