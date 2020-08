Fabio Fazio: A che servono i banchi a rotelle? Non a scappare dal virus... /Video

(Fotogramma)

"L'argomento più trattato da noi genitori è a che cosa servano i banchi con le ruote rispetto al Covid. Abbiamo escluso che servano a scappare più velocemente dal virus. Non abbiamo però capito quale si la ragione ma lo scopriremo solo vivendo, come si dice". A chiederselo è Fabio Fazio che, in un video su Twitter, lancia una serie di domande "da padre" alla vigilia della riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. "Ma in questi mesi non si poteva approfittare per cablare tutte le scuole e fare una rete vera, per l'insegnamento a distanza e fornire i tablet a quei ragazzi che non possono permetterselo? Avremmo fatto una cosa che sarebbe rimasta nel futuro e che in caso di emergenza avrebbe consentito l'insegnamento a distanza e diminuire certamente la presenza nelle aule". "Le risposte prima o poi arriveranno", conclude il conduttore.