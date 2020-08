Lucarelli: "Clienti Billionaire incoscienti? Briatore kamikaze recidivo"

Foto Fotogramma

"Oggi Briatore, da kamikaze recidivo qual è, ci fa sapere che lui predicava il distanziamento al Billionaire ma i clienti erano incoscienti". Lo scrive Selvaggia Lucarelli commentando su twitter le parole di Flavio Briatore, che in un'intervista alla Stampa ha affermato che "al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole" ma "non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate". "Questa ricorda il genio della Lombardia che: 'Noi le azzecchiamo tutte ma i milanesi continuano a uscire troppo di casa'", dice Lucarelli nel suo post.