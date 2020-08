Briatore, Grauso: "Ha fatto ciò che il governo ha permesso"

(Fotogramma)

"Briatore, esattamente come gli altri gestori di locali, non ha fatto altro che fare quello che gli è stato detto di fare cioè di aprire i locali. Io non attribuisco responsabilità né a Briatore né agli altri imprenditori perché hanno avuto il via libera dal governo e hanno fatto quello che gli è stato permesso di fare". Ad affermarlo all’Adnkronos è l’imprenditore sardo e pioniere del web Nicola Grauso, analizzando la situazione scatenatasi in Sardegna in seguito all’esplosione dei contagi da coronavirus.

"Ci sarebbe voluta una responsabilità maggiore da parte del governo nel gestire le aperture -osserva Grauso- perché adesso sarà un vero, enorme disastro". E ipotizzando quanto possa essere successo, e quale sia la causa di tanti focolai creatisi nel nord Sardegna, Grauso dà una lettura precisa: "Il Covid in Sardegna non è un fatto endogeno, qui casi non ce n’erano. -osserva- La Sardegna è stata solo un luogo di incontro, sono arrivati da varie destinazioni, Ibiza e altre, e chi era ammalato ha contagiato chi era sano, si sono contagiati tra loro".

Se fossi uno scrittore di fantascienza, direi che il virus Covid è il primo virus creato in laboratorio, con un codice ip che attraverso la rete può essere gestito a livello di virulenza, decidendo le sorti degli altri magari da un’isola remota", afferma Grauso che, analizzando la situazione italiana legata alla pandemia, si diverte a ipotizzare un legame tra virus e fantascienza.

"Direi che ci sono tanti virus collegati alla rete, con un loro indirizzo e che ci sia qualcuno collegato alla rete, magari un signore da qualche isola lontana, che stabilisca se questo virus deve essere più virulento, meno virulento, se deve attaccare di più o di meno. Se fosse uno scrittore di fantascienza lo direi, ma non lo sono", conclude l’imprenditore.

(di Ilaria Floris)