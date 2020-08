Coronavirus, Capucci: "La bellezza e il colore ci salveranno"

"E' un momento non facile, un'epoca insidiosa per tutti. Con lo spettacolo, che ha debuttato a Spoleto, spero di essere riuscito a dare ancora un pò di gioia, di poter offrire al pubblico la bellezza. Nulla di funereo nei miei abiti, al contrario ho cercato con tutto me stesso l'originalità, la curiosità, l'insolito, il fantastico" E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos, lo stilista Roberto Capucci, tra i protagonisti dello spettacolo 'Le creature dei Prometeo- Le creature di Capucci', su musiche di Beethoven, che ha debuttato al Festival di Spoleto con l'orchestra live del Carlo Felice di Genova e i danzatori della compagnia di Daniele Cipriani, 'guidati' nei movimenti sceno-coreografici da Simona Bucci.

Ed ha aggiunto il grande maestro, classe 1930: "Ho disegnato abiti coloratissimi e stravaganti. Il colore è la mia vita. La vita è colore. Un ottimismo contagioso. Forse non sconfiggeremo il coronavirus, ma ci aiuterà a sopportarlo - ha proseguito -E' un momento molto triste, lo ripeto, lo confesso, ma lo spettacolo che ha debuttato a Spoleto, l'amicizia con Daniele Cipriani, che ha ideato e prodotto il progetto, mi hanno dato molta forza. Voglio continuare a credere al futuro, dando fiducia ai giovani inseguendo la bellezza, trasmettendo serenità - ha concluso- E' quello che vorrei continuare a condividere con gli altri".

"E' stata la mia prima volta importante. A Teatro i vestiti di Raina Kabainvanska solo quando faceva i recital, mai per l'opera. Poi all'Arena di Verona, la 'Norma' con la voce della Callas, 12 vestali, c'erano anche la Fracci e Jancu. San Carlo di Napoli, 'Capriccio' di Strauss, Lanza Tomasi, solo 2 vestiti.

"Li portano bene, sono entusiasti, fanno i movimenti più incredibili. Sono rimasto entusiasta. Disinvoltura unica al mondo".