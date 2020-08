Covid, Alessandro Benetton negativo dopo festa Cortina

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

"Tampone negativo" per Alessandro Benetton, dopo il caso di Covid al Summer Party di Cortina. A farlo sapere è lo stesso presidente della Fondazione Cortina 2021, in un post su Instagram, che accompagna una foto che lo ritrae don il professore Roberto Rigoli, primario di Microbiologia di Treviso.

Rigoli, scrive Benetton, "è uno di quegli angeli che lavorano ininterrottamente da gennaio per la nostra salute. Lo conosco da molti anni, circa 20 anni fa sono stato il suo istruttore di kitesurf. Per non rendere vano il sacrificio di persone come lui, continuiamo ad essere prudenti e a seguire le norme e le misure indicate. Allo stesso tempo, come suggerisce il Professore, non cadiamo nella trappola del panico inutile. Ps: tampone negativo".