Covid Calabria, zona rossa a Oppido Mamertina

(Fotogramma)

Zona rossa in una frazione di Oppido Mamertina, in Calabria. "Purtroppo in data odierna mi hanno comunicato ufficialmente che altri 13 concittadini, tutti residenti nella frazione Messignadi, sono risultati positivi al Covid19 e attualmente si trovano in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva insieme ai familiari", afferma il sindaco Bruno Barillaro. "Comunico che è stata istituita una zona rossa a Messignadi. E’ NECESSARIO RESTARE A CASA. Chiedo a tutti i residenti nella frazione Messignadi, per il Vostro stesso bene e dell’intera comunità, di rispettare questa disposizione regionale", aggiunge, come si legge sul sito del comune.

"Ricordo a tutti i cittadini di mantenere il distanziamento sociale, di indossare la mascherina e di lavare e igienizzare spesso le mani. Vi invito a non farvi prendere dal panico e a rispettate scrupolosamente le suddette indicazioni e a prendere in seria considerazione le semplici pratiche personali di prevenzione, anche quelle che finora non sono state adeguatamente applicate. L’Amministrazione Comunale è costantemente informata sull’evoluzione della situazione e ha messo, e metterà in campo, tutte le azioni informative e operative necessarie per la gestione di questa complessa fase in sinergia con le istituzioni preposte. Vi ringrazio per la condivisione e per la collaborazione", conclude il primo cittadino.