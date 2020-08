Scuola, Capucci: "Insegnanti diano esempio, è assurdo lasciare ancora a casa i ragazzi"

Roberto Capucci (Fotogramma)

"Gli insegnanti dovrebbero dare l'esempio e ritornare a scuola. E' il loro lavoro, è la loro missione. E' assurdo lasciare i ragazzi ancora a casa". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il grande stilista Roberto Capucci che ha firmato i costumi per 'Le creature di Prometeo/Le creature di Capucci', concerto in forma scenica sulla partitura di Beethoven, che debutta stasera, nella piazza del Duomo di Spoleto, nell'ambito del Festival dei Due Mondi. Lo spettacolo è realizzato in coproduzione tra la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e Festival dei Due Mondi, a cura di Daniele Cipriani.

Ed ha ancora aggiunto: "La scuola, gli allievi hanno bisogno di esempi concreti. Quando vado ad insegnare nelle accademie di moda insegno loro a scoprire la bellezza, a visitare i musei, a vedere i grandi pittori, insegno anche ad immergersi nella natura per osservarla. Non tutti gli insegnanti lo fanno. Alcuni sono proprio negativo e dovrebbero cambiare lavoro. Ma non è così per tutti. Fortunatamente".