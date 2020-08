Scuola, Richeldi: "Misurare febbre non fa trovare infezione"

(Fotogramma)

"La misura della temperatura corporea non è un metodo molto preciso per indicare l'infezione da Sars-Cov 2". Sono le parole di Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, a In Onda su La7. In particolare, in vista dell'apertura delle scuole, si discute del tema relativo alla misurazione della temperatura agli studenti. I genitori dovranno verificare la temperatura dei figli prima dell'ingresso.

"Io ho sempre verificato se i miei figli avessero la febbre prima di andare a scuola. Mi sembra un eccesso dire che dobbiamo usare un unico termometro. L'indicazione è stata dare questa 'responsabilità' alle famiglie, è una responsabilità genitoriale. Serve buon senso, è importante garantire il distanziamento. I bambini si svegliano a casa, il bambino che ha la febbre viene identificato per primo dai genitori", dice Richeldi.