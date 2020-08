Trisulti, Harnwell: "Mi criticano se la messa si dice e anche se non si dice"

Foto Francorov/Wikipedia)

"Mi criticano se la messa non si dice a Trisulti. Mi criticano se la si dice". Lo sottolinea in una nota Benjamin Harnwel, braccio destro del sovranista Steve Bannon arrestato di recente per frode, fondatore e membro del consiglio del Dignitatis Humanae Institute, che aveva ottenuto la concessione della Certosa di Trisulti, ostaggio da anni di carte bollate. Nei giorni scorsi si era saputo che un gruppo di religiosi campani era andato nell’abbazia a celebrare messa "senza passare parola" al vescovo di Anagni, mons. Lorenzo Loppa che si era rammaricato della procedura a suo dire poco "corretta" e non rispettosa della "coerenza ecclesiale" per cui "non è che ognuno possa fare come vuole".

Oggi Harnwell spiega: "I francescani sono entrati gratuitamente (come tutti i religiosi che vengono in abito). Per quanto riguarda la dichiarazione del nostro Vescovo, che io sappia, non ci vuole un permesso di un vescovo diocesano affinché un prete possa dire una messa nella sua diocesi".

Harnwell sostiene ancora che "la diocesi non mi ha mai comunicato niente da quando ho preso controllo della Certosa sull’offrire la messa in questo storico monastero".

Harnwell, canone 903 alla mano, osserva che si prevede che "un sacerdote sia ammesso a celebrare anche se sconosciuto al rettore della Chiesa, purché esibisca la lettera commendatizia del suo Ordinario o del suo Superiore, data almeno entro l'anno, oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di celebrare. Per i matrimoni a Trisulti, chiediamo sempre che gli sposi ottengano il permesso dalla Diocesi, ovviamente. Ma se un sacerdote vuole soltanto dire la messa per i suoi confratelli e/o compagni di visita (specialmente quando non ci sono presenti i membri del pubblico, cioè turisti, come in questa circostanza) basta che presenti il Celebret senza rivolgersi alla Diocesi (non è proprio questo il punto del Celebret?!). Così ho sempre pensato, ma è sempre possibile che mi sia sbagliato".