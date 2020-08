Albero cade su tenda da campeggio, morta bambina di 3 anni

Di Silvia Mancinelli

E' di una bambina di 3 anni morta, una 14enne ricoverata in terapia intensiva e una 19enne ferita in modo lieve il tragico bilancio di una tromba d'aria che questa mattina ha scaraventato un albero su una tenda. Lo apprende l'Adnkronos. Le tre vittime si trovavano insieme nel campeggio 'Verde Mare' in località Marina di Massa, a Massa Carrara. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco.

E' un pioppo di 4 metri l'albero caduto pochi minuti prima delle 8 di questa mattina sulla tenda. La famiglia travolta dall'albero è di origine marocchina ma residente in Italia. L'albero, sradicato dalla tromba d'aria, ha ucciso sul colpo la bambina più piccola, per la quale sono state inutili le lunghe manovre di rianimazione. Trasportata in ospedale, in gravi condizioni, la sorella 14enne mentre è rimasta leggermente ferita la più grande di 19. Illesi il papà e la mamma.