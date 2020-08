Migranti, la rivolta di Lampedusa - VIDEO

Momenti di tensione questa mattina davanti al Comune di Lampedusa dove un gruppo di cittadini sta manifestando per chiedere "la chiusura dell’hotspot dell’isola". Alla guida della protesta l’ex senatrice leghista Angela Maraventano che la notte scorsa ha manifestato anche al porto per l’arrivo dei 450 migranti a bordo di un peschereccio. "L’hotspot va chiuso - dicono a gran voce i cittadini, come si vede anche nei video pubblicati sul sito www.adnkronos.com - perché abbiamo oltrepassato ogni limite". Per domani il sindaco Salvatore Martello ha convocato le associazioni per decidere uno sciopero generale. Che però i cittadini vogliono già per domani. "Aspettiamo due giorni - dice Maraventano - e decidiamo".