Travolge e uccide 15enne, il giorno dopo si costituisce

Alla guida del suo pick-up ha investito e ucciso sul colpo un ragazzo di 15 anni, che pedalava in sella alla sua bici, poi è fuggito e si è costituito dai carabinieri di Villanterio, in provincia di Pavia, solo in mattinata, diverse ore dopo l'impatto. L'uomo, un 51enne di Gerenzago, è stato denunciato per il reato di omicidio stradale e accompagnato in ospedale per alcuni accertamenti allo scopo di verificare le sue condizioni al momento dell'incidente.

Erano le 22.30 circa di sabato quando il minorenne di Villanterio, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo la strada provinciale 235 ed è stato investito, per cause in corso di accertamento, da un pick-up Ford F250 il cui conducente, dopo l'impatto, è fuggito senza prestare soccorso.

Due ragazzi, vedendo in lontananza delle scintille e sentendo il rumore dell’impatto, si sono avvicinati e, capito subito la gravità del fatto, hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto che accertare la morte del 15enne, deceduto sul colpo. I rilievi tecnici dei carabinieri della compagnia di Pavia hanno permesso di identificare il pirata della strada in un 51enne, il quale però si era reso irreperibile.

Alle ore 9 di oggi il conducente si è presentato negli uffici della stazione di Villanterio e ha ammesso le sue responsabilità, "confermando che era alla guida del veicolo che aveva investito il giovane", rendono noto i militari. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato deferito, mentre il pick-up è stato sottoposto a sequestro per gli approfondimenti del caso. La salma del 15enne è all'istituto di Medicina legale.