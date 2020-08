Abolizione superticket, quanto si risparmia?

(fotogramma)

"Da domani entra in vigore l’abolizione del superticket per visite e esami specialistici decisa in Legge di bilancio 2020. Nel segno dell'universalità prosegue l'impegno del governo per rendere più accessibile la sanità pubblica e garantire il diritto alla salute a tutti gli italiani". Così in un tweet il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Cosa comporta la novità per i cittadini? Con l'abolizione del superticket ''si elimina un balzello non solo sbagliato, ma gravemente discriminatorio, consentendo risparmi per circa 800 milioni di euro all’anno agli utenti della sanità", è la stima del presidente del Codacons, Carlo Rienzi, in una nota. L'abolizione del Superticket ''è una vittoria dei consumatori'' e per l'associazione, si sottolinea. Il superticket sulle prestazioni sanitarie, secondo Rienzi, ''ha rappresentato per anni un ingiusto costo imposto a carico degli utenti della sanità, applicato in modo totalmente disomogeneo sul territorio e creando evidenti disparità di trattamento tra i cittadini a seconda della regione di residenza”.