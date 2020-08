Covid Lombardia, 135 nuovi casi e 2 morti

Foto Fotogramma

Due morti e 135 nuovi casi. Sono i numeri relativi al contagio di Coronavirus in Lombardia e riferiti alle ultime 24 ore. I dati sono forniti dalla Regione, che fa sapere di avere effettuato da ieri 9.866 tamponi. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,36%. I guariti/dimessi aumentano di 10 unità per un totale di 76.258. In terapia intensiva si trovano 22 pazienti (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 195 (+1). Per quanto riguarda i decessi, dall'inizio dell'emergenza sono 16.865 le persone che nella Regione hanno perso la vita. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 54 (di cui 30 a Milano città); Bergamo: 19; Brescia: 7; Como: 8; Cremona: 3; Lecco: 11; Lodi: 1; Mantova: 0; Monza e Brianza: 13; Pavia: 1; Sondrio: 1; Varese: 7.