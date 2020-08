Getta il frigo davanti a discarica, sindaco glielo riporta a casa

Dal profilo facebook di Michel Marchi

Abbandoni il frigorifero davanti a una discarica? Il sindaco lo riporta a casa tua, con tanto di dedica e multa. A fornire l'insolito 'servizio' al cittadino è stato Michel Marchi, primo cittadino del Comune di Gerre de' Caprioli in provincia di Cremona. Il video pubblicato su facebook dallo stesso sindaco è diventato virale sui social.

"Nella mattinata di venerdì 28 agosto alcuni residenti mi hanno segnalato lo scarico abusivo di un frigorifero di grandi dimensioni davanti al centro di raccolta comunale, in quel momento chiuso. Sul posto sono presenti anche due telecamere di videosorveglianza. Abbiamo rintracciato grazie alla targa il proprietario del mezzo che ha commesso l’illecito ma, prima di elevare la sanzione, ho pensato che la situazione non poteva essere tollerata oltremodo, visto che non è la prima volta che succede", spiega Marchi nel post che introduce il filmato e le immagini della restituzione.

Nella foto si vede anche la scritta sul frigorifero restituito: "Caro signore, ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo. Poi ti mando anche la multa". "Così, nella mattina di sabato 29 con l’amico Italo Fornasari abbiamo caricato il frigorifero, dopo avergli scritto sopra una dedica, e lo abbiamo riconsegnato al legittimo proprietario scaricandoglielo sotto casa -si legge ancora nel post-. Il comune di residenza non è Gerre e abbiamo pertanto avvisato il comando di polizia locale di riferimento. Ritengo che, al netto dell’illecito, certi atti non possano essere più tollerati, per rispetto delle persone e dell’ambiente che ci circonda. Le leggi ci sono ma forse, in alcuni casi, potrebbero non servire se il buon senso e l’educazione la facessero da padrone".