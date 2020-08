Meteo, arriva il ribaltone

Il maltempo ha le ore contate, è in arrivo infatti un ribaltone meteo. In queste ore un intenso fronte perturbato dalla Sardegna si è portato su Toscana e Lazio e presto raggiungerà Umbria, Marche e Abruzzo. Piogge abbondanti stanno interessando l’isola, in spostamento verso il Centro e il Nordest. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che "la giornata di lunedì 31 agosto sarà caratterizzata dal maltempo al Centro e al Nordest con piogge a tratti sotto forma di nubifragio che in mattinata colpiranno Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio il maltempo si porterà sul Nordest con altre piogge diffuse e insisterà su Marche e Abruzzo. La situazione andrà migliorando sul resto del Nord e continuerà ad essere piuttosto stabile al Sud (a parte isolati temporali in Campania) dove il caldo la farà da padrone (37°C in Puglia, Calabria e Basilicata)".

Le cose cominceranno a cambiare da martedì quando "l’alta pressione delle Azzorre comincerà ad avvicinarsi al nostro Paese - dicono gli esperti - Dopo una pausa dalle piogge attesa appunto per martedì, un’altra debole perturbazione interesserà il Nord nella giornata di mercoledì con altri temporali, però a carattere sparso. Un cielo irregolarmente nuvoloso invece interesserà il Centro-Sud, ma non ci saranno precipitazioni degne di nota".

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che "da giovedì l’anticiclone comincerà a invadere l’Italia favorendo un generale miglioramento del tempo su gran parte delle regioni. Tornerà una fase di tempo stabile, soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento con un clima estivo, ma decisamente gradevole. Il bel tempo continuerà anche nel primo weekend di settembre".