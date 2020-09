Covid, nel Lazio 125 nuovi casi 61 a Roma

(Fotogramma)

Sono 125 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel Lazio tra cui 61 a Roma. Lo ha riferito l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato. Salgono così complessivamente a 3.285 i casi positivi a Covid-19, con 336 ricoverati, cui si aggiungono 8 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 878 i deceduti. Sono 2.941 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.153 e il totale dei casi esaminati è pari a 11.316.

Per quanto riguarda il cluster del San Giovanni di Dio–Fatebenefratelli a Genzano, "sono venti i nuovi casi nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l’indagine epidemiologica. In giornata è prevista l’esecuzione di nuovi tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori della struttura".