Meteo, torna l'estate: ecco dove

Oggi inizia l’autunno meteorologico (quello astronomico partirà il 22) e la pressione sta lentamente aumentando su molte regioni. L’avanzamento dell’anticiclone (delle Azzorre) sarà temporaneamente stoppato dal passaggio di una veloce perturbazione attesa per mercoledì. Il team de iLMeteo.it avvisa che oggi il tempo sarà in prevalenza soleggiato con cielo poco nuvoloso al Centro-Sud, più nuvoloso invece su Alpi e Prealpi dove nel pomeriggio l’avanguardia di un fronte perturbato causerà lo scoppio di qualche temporale. Mercoledì giungerà una perturbazione che interesserà con temporali a carattere sparso molte regioni del Nord. Continuerà ad essere asciutto e in gran parte soleggiato al Centro-Sud.

Da giovedì per l’alta pressione non ci saranno più ostacoli per cui comincerà a invadere con più decisione il nostro Paese; la giornata sarà prevalentemente soleggiata salvo per isolati temporali pomeridiani possibili su Alpi e Appennini. Le temperature si manterranno sotto la media del periodo e il clima sarà gradevole di giorno, decisamente più fresco al mattino (specie al Centro-Nord).

Da venerdì e fino al weekend l’alta pressione delle Azzorre porterà l’estate settembrina sull’Italia. Il sole splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso e le temperature saliranno gradualmente fino a sfiorare i 30°C.