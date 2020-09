Ostia, record di adesioni per il 'Talent Antimafia' di Federica Angeli

(Fotogramma)

Anche quest'anno verrà premiato ad Ostia il vincitore del 'Talent Antimafia' indetto dall'Associazione Antimafia #Noi. L'associazione lidense è nata a sostegno della giornalista di Repubblica Federica Angeli, sotto scorta per le sue inchieste sui clan a Ostia, e ha come mission "quella di promuovere e diffondere la cultura della legalità in ogni angolo del territorio nazionale costruendo sinergie politico-culturali e organizzative capaci di fare rete", ispirandosi al messaggio della giornalista stessa, ovvero quello a 'vincere insieme'.

"Non ci saremmo mai aspettati un'adesione simile, soprattutto in un anno così particolare, dopo aver vissuto un estenuante lockdown, e con una pandemia ancora in corso": così Dino Cassone, presidente dell'Associazione #Noi, commenta le numerose richieste di partecipazione al talent ricevute. Il termine ultimo per inviarle scadeva, infatti, il 31 agosto. L'Associazione #Noi organizzerà a fine settembre anche un torneo di Padel contro la mafia a Fasano, in Puglia.

La giuria sarà chiamata a dover scegliere tre performance, per ogni categoria: il 7 settembre verranno pubblicati i nomi dei 12 finalisti. "Oltre 60 performance sono arrivate per il Talent Antimafia dell'associazione @NAntimafia" scrive su Twitter la Angeli "e ora venitemi a dire che la mafia non si può sconfiggere con la bellezza". L'edizione del premio 2019 fu vinta da Sveva Carcieri, 15enne, che si è esibita in un saggio di danza. I finalisti si esibiranno nella finale domenica 27 settembre al Teatro del Lido di Ostia e la Angeli nel ricordare l'evento dice: "Voglio l'arena piena di gente".

Nella giuria 2020 del talent tra gli altri ci sono le attrici Claudia Gerini e Emanuela Fanelli, entrambe interpreti del film 'A mano disarmata', ispirato alla vicenda della Angeli e il cantautore Giovanni Caccamo, autore del brano che porta il titolo del film, con il doppiatore Angelo Maggi. Ci sono poi il coreografo e direttore dell'Accademia Seven Arts Theatre Marco Verna, Tancredi Schirone, figlio della giudice Simonetta D'Alessandro, la prima a firmare gli arresti per mafia del clan Spada, il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra e il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti (che anche quest'anno offrirà il premio in denaro in palio per i vincitori).