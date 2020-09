Scuola, Giannelli (Anp): "Test obbligatori a insegnanti? Sanità non era pronta"

(Foto Fotogramma)

"I test obbligatori per tutti gli insegnanti? Il problema è che il sistema sanitario deve essere pronto a praticarli. Ho avuto segnalazioni in diverse regioni di medici di medicina generale non avevano avuto indicazioni. Questo è uno di quei casi in cui la regionalizzazione del servizio non ha dato i migliori risultati possibili. Ritengo che in capo a pochi giorni il numero di docenti che si sottoporrà ai test sarà molto elevato". Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, durante un'intervista a Rai Radio 1.

"La nostra responsabilità è gigantesca? Dal punto di vista organizzativo sì. Abbiamo avuto un passo in avanti per quanto riguarda la responsabilità civile perché è stata riconosciuta un'attenuazione, limitandola all'applicazione dei protocolli. Su quella penale ci stiamo lavorando: è allo studio una proposta che limiterebbe la responsabilità solo ai casi di colpa grave o dolo per la sola durata del Covid. A chi spetterà la decisione di chiudere la scuola in caso di contagi? Sarà in capo alle Asl, gli unici soggetti che possono decidere in materia di comportamenti sanitari. Le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità sono chiare", ha detto ancora Giannelli.