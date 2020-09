Sgarbi: "Io 'no mask' ma non scendo in piazza con Forza Nuova e gilet arancioni"

(Fotogramma)

"Io scenderei in piazza con 300 mamme ma non con Pappalardo o Forza Nuova. La partecipazione alla manifestazione di sabato di questi gruppi politicamente orientati ha una sua logica ma anche una sua negatività. I gilet arancioni hanno insistito per fare un appello al popolo della mamme e io ho detto che non si può immaginare che si tolga un figlio a una madre perché non lo vuole vaccinare. Ma non per questo vado in piazza con i gilet arancioni. Sabato non sarò in piazza con loro''. Così Vittorio Sgarbi all'Adnkronos sul corteo di sabato organizzato dal popolo 'no mask' sotto lo slogan 'Italia Libera!. All'iniziativa che si terrà nel centro della Capitale e lanciata tramite il web è annunciata la partecipazione di Forza Nuova, di gruppi no vax, dei gilet arancioni insieme a comitati di cittadini e associazioni di madri e di lavoratori.

"Io scenderei in piazza con 300 mamme ma non con Pappalardo o Forza Nuova -dice- persone come la Meloni ci dovrebbero andare ma solo in veste di madri. Pappalardo mandasse sua moglie o qualche altra mamma non lui -prosegue ironico- le mamme hanno sempre ragione ma non possono essere usate per mandare in piazza Forza Nuova e altri movimenti politici del genere''.

Sull'uso della mascherina, Sgarbi, dopo le polemiche dei giorni scorsi per il suo 'divieto' di mascherine all'aperto nel comune di Sutri, di cui è sindaco, tiene a precisare: "Io non la porto, basta il distanziamento -ribadisce - A Sutri ho detto che si deve girare senza mascherina per evitare di essere scambiati per terroristi. Purtroppo queste norme sono state fatte da una massa di cretini'', conclude.

(di Alisa Toaff)