Covid Lombardia, 237 nuovi casi e 2 morti

Due morti e 237 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono i dati forniti dalla Regione Lombardia e riferiti all'emergenza Coronavirus. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi (17.082) e i positivi riscontrati è pari all’1,38%. I guariti/dimessi sono in tutto 76.407 (+39). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+1), quelli non in terapia intensiva 220 (+8). Il totale dei decessi nella Regione è di 16.869. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 89 (di cui 57 a Milano città); Bergamo: 25; Brescia: 28; Como: 11; Cremona: 9; Lecco: 11; Lodi: 1; Mantova: 5; Monza e Brianza: 24; Pavia: 11; Sondrio: 0; Varese: 14.