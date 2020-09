Covid, in Spagna oltre 3.600 nuovi casi in 24 ore

Foto AFP

Sono 3.663 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Spagna nelle ultime 24 ore. I dati forniti dal Ministero della salute spagnolo fotografano una situazione preoccupante soprattutto a Madrid, dove da ieri ci sono stati altri 1.362 contagi. La Spagna si avvicina così al mezzo milione di casi di Covid dall'inizio dell'emergenza (in tutto sono 479.554). I decessi in totale sono 29.194, di cui 177 nell'ultima settimana.