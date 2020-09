Foto Fotogramma

"Mio figlio è andato ieri per la prima volta a scuola per un recupero. Gli hanno misurato la febbre. Aveva 32,1". Lo scrive in un post su facebook Selvaggia Lucarelli. "Direi una buona partenza", aggiunge la giornalista facendo riferimento alla riapertura delle scuole fissata per il 14 settembre.