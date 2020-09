Scuola, in Basilicata al via il 24 settembre

Foto Fotogramma

Iniziano il 24 settembre le attività didattiche in Basilicata. Stamane, alla Regione, in un incontro tra la giunta regionale e i sindacati è stato deciso di modificare il calendario scolastico 2020/2021 che prevedeva l'inizio il 14 settembre. La proposta è stata presentata nei giorni scorsi dalla Regione per avere più tempo di riorganizzare la ripartenza, anche in considerazione della tornata elettorale del 20 e del 21 settembre. Oggi l'assenso delle parti sociali.