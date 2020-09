Scuola, Pregliasco: "Mascherine chirurgiche più efficaci"

(Fotogramma)

"Sì alle mascherine chirurgiche a scuola, con una distribuzione regolare negli istituti, un ricambio adeguato e la gratuità dei dispositivi. Una misura, quella che emerge dalle nuove indicazioni allo studio del Comitato tecnico scientifico, che giudico corretta e all'insegna della massima precauzione". Lo afferma all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che sottolinea come "in questi mesi si sono moltiplicati gli studi sull'efficacia anti-Covid dei vari tipi di mascherine e visiere disponibili. Ebbene, le chirurgiche sono all'insegna della massima prudenza, anche perché sono usa e getta e non presentano dubbi legati, ad esempio, alla disinfezione e al riuso".

"Mi metto nei panni di presidi e dirigenti scolastici, alle prese con l'operatività dei propri istituti. E' un momento delicato. Bisogna dire però - aggiunge il virologo - che non si trovano con una tempistica e una pressione identica a quella che abbiamo dovuto affrontare noi, come direttori sanitari, in piena emergenza. Ormai conosciamo le misure chiave per frenare il virus, mentre ad esempio con le riaperture sembrava quasi necessaria una preparazione chirurgica per prendere un caffè. Poi si è visto che bastavano attenzione e buon senso".

"Insomma, mascherine efficaci, pulite e messe correttamente, distanziamento sociale e igiene delle mani, sono e saranno fondamentali a scuola per ridurre i rischi per studenti e insegnati. In questi giorni - conclude Pregliasco - le scuole si trovano a fare i conti con una fase di assestamento che porterà a una nuova normalità nelle aule". Almeno fino a quando non ci sarà un vaccino.