Sea Watch vicina a Palermo: "Grati al sindaco per la solidarietà"

(Afp)

Si avvicina al porto di Palermo la nave Sea Watch 4, con a bordo 353 migranti in attesa del trasbordo, in mare, sulla nave quarantena GNV "Allegra". A bordo della 'Allegra' ci sono già un centinaio di migranti arrivati in pullman da Porto Empedocle. "Siamo grati alla città di Palermo e al sindaco Leoluca Orlando per la solidarietà dimostrata alle 353 persone a bordo di Sea Watch 4", ha scritto su Twitter l’ong.