Berlusconi positivo al Covid, Briatore: "Non l'ho contagiato io"

"Sono molto dispiaciuto per lui. Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto". Così Flavio Briatore a 'La Stampa' affermando di sapere che anche Silvio Berlusconi è risultato positivo al test sul Covid. Poi aggiunge di non averlo ancora sentito: "Ci sarà tempo nei prossimi giorni per fare quattro chiacchiere».

L'imprenditore, risultato positivo al virus nei giorni scorsi, e il leader di Forza Italia "sono amici di vecchia data e s' incontrano ogni estate a Porto Rotondo".

Sul profilo Instagram di Briatore è stato pubblicato un video che documenta un incontro con il Cavaliere avvenuto il 12 agosto. "Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente", dice l'imprenditore aggiungendo: "Gli voglio tanto bene, lo trovo in forma, bravo Silvio".

"Silvio è un uomo tosto, sono certo che avrà la capacità di superare il virus con la solita forza - dice ancora Briatore a 'La Stampa' . E poi è assistito da un'equipe medica di grande valore che lo terrà sotto controllo continuamente e gli assicurerà le cure migliori. Non ha certo bisogno dei miei consigli". Come gli fa notare il giornalista 'Berlusconi è un'altra delle persone che lei ha incontrato in quei giorni tra Porto Cervo e Porto Rotondo. Ora il collegamento sul contagio sembra chiarissimo: teme di essere stato lei a contagiarlo?', Briatore risponde: "Ma che c'entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro. E adesso mi avete rotto".