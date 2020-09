Crisanti, scintille in tv con Sapelli: "Mostri rispetto"

(Fotogramma)

“Lei è stato seduto a casa a guardare l’epidemia in tv. Mostri rispetto per quello che abbiamo fatto sul campo”. Scintille in tv tra il professor Andrea Crisanti e il professor Giulio Sapelli a In Onda sul La7. “Noi abbiamo predicato tamponi mirati, abbiamo detto che il problema sono gli asintomatici. Noi abbiamo usato un metodo di statistica”, dice Crisanti respingendo le critiche e le obiezioni di Sapelli sul metodo di acquisizione dei dati. “Una persona anziana su due può passare da asintomatico a sintomatico. Tra i giovani, uno su dieci”, afferma ancora il virologo. “I dati ci dicono che i casi sono in leggero e costante aumento. C’è un lieve aumento dei pazienti in rianimazione, questo ci ricorda che il virus è tra noi. Sono stati fatti tanti tamponi, nell’ultima settimana è stato compiuto uno sforzo importante”, dice ancora.