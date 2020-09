Test Medicina, "anche una domanda sul Covid"

"C’era anche una domanda sul Covid". Lo racconta all’Adnkronos uno degli studenti appena usciti dall’Università La Sapienza di Roma dove si è svolto l’esame di ammissione alle facoltà di Medicina.

"Chiedevano - riferisce - come era stato denominato il covid dalla Cina nel 2002. Non so se ho risposto correttamente. Per il resto il test non era difficile, direi normale. Se avevi studiato".