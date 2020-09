Coronavirus, "mascherina protegge e non fa male"

(AFP)

"La mascherina protegge" da Covid-19 "e non fa male". Lo hanno ribadito il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all'università di Padova e Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, intervenuti alla Festa del 'Fatto Quotidiano'. "Abbiamo ripetutamente verificato nell'Ospedale di Padova che colleghi asintomatici, e dunque infetti senza saperlo, lavorando con la mascherina non hanno infettato nessuno", ha assicurato Crisanti, smentendo nettamente la fake news che circola da tempo su presunti danni delle mascherine.

"Le mascherine proteggono e non fanno male - ha ribadito - Certo se si fa jogging dà fastidio". Gismondo ha ricordato che in un primo momento si diceva che la mascherina proteggeva i malati, e solo in un secondo tempo è arrivata l'indicazione di indossarla tutti. "Ma il principio resta corretto: ora sappiamo che siamo tutti potenzialmente asintomatici e, dunque, potenzialmente infettivi. Ecco perché è importante indossare la mascherina". Gismondo ha sottolineato come "non ci sia mai stata tanta disinformazione e informazione terroristica come in questa pandemia".