Eleonora Brigliadori a manifestazione negazionisti: "Attacco alle nostre libertà"

“Sono qui come italiana di fronte all’attacco alle radici costituzionali della nostra libertà, alle radici della verità cristiana. Una politica che distrugge la vita attraverso vaccini, tamponi e limiti alla respirazione. Non sono mai rimasta a casa, nemmeno durante il lockdown". Così all’Adnkronos l’attrice e conduttrice Eleonora Brigliadori, presente oggi alla manifestazione a Roma del popolo delle mamme, no vax e no mask. "Quando tornerò in televisione? Quando la tv italiana tornerà ad essere libera. Non tollero colleghi che mettono mascherina per garantirsi la poltrona”, conclude.