Legionella, Gallera: "Situazione sotto controllo, in corso analisi"

(Fotogramma)

"La situazione dei casi di legionella a Busto Arsizio è assolutamente sotto controllo, la maggior parte dei pazienti è già stata dimessa. L'analisi anamnestica ha accertato che i primi sintomi (fra cui la febbre) risalgono ad alcuni giorni fa. L'età media delle persone contagiate è di 75 anni, (età minima 58 - età massima 92 anni). Per 8 pazienti sono presenti patologie concomitanti (3 broncopneumopatie, 2 neoplasie, 3 malattie cardiovascolari)". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

"Si tratta di 11 uomini e 5 donne - spiega l'assessore - e per 15 di loro si era reso necessario il ricovero in ospedale, mentre per una persona è stata sufficiente l'osservazione in Pronto Soccorso. Si registra purtroppo anche un decesso". Ats Insubria ha attivato le necessarie attività di sanità pubblica: prelievi di acqua nelle abitazioni dei casi; prelievi nella rete idrica; campionamenti nelle torri di raffreddamento. "Sono stati allertati i medici di base della zona - sottolinea l'assessore - affinché venga prestata una particolare attenzione ai sintomi tipici della legionella. Sono stati inoltre attivati i contatti tra il laboratorio microbiologico di Busto Arsizio , l'Ats e L'Istituto Superiore di Sanità per facilitare l'invio di campioni umani ed ambientali".