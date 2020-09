Napoli, omicidio a Pozzuoli: ucciso 35enne

(Fotogramma)

Omicidio in via Cuma Licola a Pozzuoli (Napoli). Un uomo di 35 anni, con piccoli precedenti, è stato ucciso con almeno tre colpi di arma da fuoco non lontano dalla sua abitazione, nella quale si era da poco trasferito con la sua fidanzata. Proprio quest'ultima è una delle persone che per prime sono accorse sul luogo dell'agguato e hanno allertato la Polizia.

Il 35enne, originario del quartiere napoletano di Pianura, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile e del Commissariato di Pozzuoli. Al momento la vittima dell'agguato non sembra legato a clan camorristici. Indaga la Polizia.