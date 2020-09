Roma, protestano alunni della Toti: "Vogliamo tornare a scuola"

Protesta degli alunni della scuola elementare E.Toti al Pigneto, quartiere Prenestino Labicano a Roma, che stamattina hanno affollato il cortile dell’istituto ‘armati’ di cartelli con dei grandi punti interrogativi. "Vogliamo tornare a scuola!" è il coro dei bambini che, accompagnati dai genitori, protestano contro l’incertezza del ritorno sui banchi.

"Tante domande alle quali non abbiamo risposte - denunciano i genitori - non abbiamo comunicazioni da tanto tempo, dal 4 marzo. Non sappiamo cosa succederà e ci sentiamo come una nave senza comandante. Qui ci sono 1000 allievi, quindi almeno 3mila persone e nessuno prende decisioni: siamo senza dirigente scolastico, senza personale amministrativo, non sappiamo nulla e siamo nel buio. Chiediamo alle istituzioni di tornare a bordo".