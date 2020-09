Covid, altri 1.297 contagi e 7 morti

Sono stati 1.297 i nuovi contagi e 7 morti da ieri per Covid-19. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, pubblicato sul sito della Protezione Civile. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, sono stati 133, 12 in più di ieri. Scendono però i tamponi che sono stati 76.856 tamponi nelle ultime 24 ore, 30.802 in meno di ieri. Dall'inizio dell'emergenza si contano 35.541 vittime e 277.634 casi totali.

La situazione in Italia

